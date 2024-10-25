Низкие зарплаты коммунальщиков связали с тарифами ЖКХ

Низкие зарплаты коммунальщиков связаны со сдерживанием тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Так считает заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя России Дмитрий Нифонтов, пишут "Ведомости" .

Он предлагает пересмотреть принципы тарифообразования с учетом оплаты работников отрасли.

По словам Нифонтова, сдерживание тарифов приводит к недофинансированию предприятий в сфере ЖКХ – из-за этого в отрасли низкие зарплаты. В итоге возникает нехватка кадров и падает качество ЖКУ.

По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, средняя зарплата работника коммунальной отрасли в месяц - 45 тысяч рублей, в то время как зарплата по России - больше 82 тысяч.

"Важно понимать, что за эти деньги сегодня в отрасли работают сотрудники, которые обеспечивают жизнедеятельность всех наших граждан. Считаем, что уровень оплаты труда должен быть соразмерен ответственности", – сказал он.

Напомним, что в Госдуме связали неподъемные для населения тарифы ЖКХ с ростом числа разводов. По мнению главы думского комитета по вопросам семьи Нины Останиной, граждане подают заявления о расторжении брака для получения субсидии на оплату коммунальных услуг. Выплату от государства можно получить, если доля расходов на ЖКУ в общем семейном бюджете превышает установленный в том или ином регионе максимально допустимый уровень. Депутат предлагает выплачивать субсидии на ЖКХ не семьям, а поставщикам услуг.