Виноваты нейросети: МИД опроверг сообщения о ситуации с человеком, наступившим на ногу Лаврову

МИД назвал видео с человеком, наступившим на ногу министру иностранных дел России Сергею Лаврову, фейком.

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"Ролики с комментарием в адрес человека, который якобы наступил ему на ногу на саммите БРИКС в Казани, — сгенерированные нейросетями фейки", - сообщили в Telegram-канале МИД России.

Ранее в интернете появились ролики со сгенерированным нейросетями голосом Сергея Лаврова с саммита БРИКС в Казани. На них Лавров сидит позади Владимира Путина. Перед ним проходит женщина, которая, по мнению интернет-пользователей, наступила министру на ногу — он оторвался от записей, посмотрел ей вслед и сказал несколько слов. В оригинале видео высказывание Лаврова не слышно. В соцсетях начали выяснять, что именно сказал Лавров, пытаясь прочесть его речь по губам.

"Фейку поверили не все: в телеграм-каналах разгорелся спор, что же такое сказал Сергей Викторович? Может, все проще, и правильный ответ: "Проходи быстрее"?" — говорится в сообщении.