СКР начал проверку после нападения учительницы на школьника в Волчанске

В свердловском городе Волчанске следователями организована проверка по информации об учительнице, ударившей шестиклассника. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

Ранее в сети появилось видео, как педагог школы №26 несколько раз толкнула школьника и три раза ударила по спине со словами: "Как ты доводишь учителей? Кто ты вообще такой, что ты из себя представляешь? Писелявка мелкая".

"Следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка сообщения о совершении в отношении несовершеннолетнего противоправных действий в одной из школ города Волчанска. В ходе проверки принимаются меры к установлению и опросу очевидцев, законных представителей ребенка, а также сотрудников и руководства общеобразовательного учреждения. Выполняются иные процессуальные действия, по итогам которых произошедшему инциденту будет дана надлежащая правовая оценка", - заявили в СКР.

Свою проверку также организовали в прокуратуре. Там тоже выяснят причины и детали произошедшего, а также получил ли подросток телесные повреждения.