В МИД России заявили о демографической катастрофе на Украине

В МИД России заявили о демографической катастрофе на Украине. Так сказал посол по особым поручениям Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, реальность гораздо хуже, чем представлено в материалах ООН: население этой страны с февраля 2022 года сократилось на 8 миллионов человек.

В ведомстве констатировали, что с февраля 2022 года ситуация на Украине в сфере демографии ухудшилась и рекомендовали Киеву срочно провести перепись населения.

"Однозначно верным выводом доклада можно считать только констатацию, что Украина находится на грани демографической пропасти, все остальное — как методология, так и выводы, — являются крайне спорными и не имеющими дальнейшего практического значения. К самому исследованию крайне много вопросов, если Киев уже более 20 лет целенаправленно не проводит переписи населения, то из каких данных исходили исследователи?" — сказал Мирошник.