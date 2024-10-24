Медведев прокомментировал планы Польши выслать посла РФ фразой "Bóbr kurwa!"

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал закрытие Польшей генконсульства РФ в Познани фразой из известного мема.

"Эти поляки нарываются на неприятности", — написал Медведев на своей странице в X (ранее Twitter).

"В 1920-х годах правосудие было быстрым для посланников из вражеских стран. [Николай] Андреев, [Яков] Блюмкин и бедный посол Германии [Вильгельм] фон Мирбах являются тому примерами", — добавил политик.

Медведев дополнил свой пост отсылкой к известному мему польского происхождения: "Bóbr kurwa".

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил высылку российского посла Сергея Андреева. Он подчеркнул, что "до этого еще не дошло", но Варшава рассматривает такую возможность, "если диверсионные акты будут продолжаться".

Также стало известно, что в Польше хотят закрыть консульство России в Познани. По словам Сикорского, работники генконсульства будут признаны нежелательными лицами на территории страны. Такой шаг министр объяснил "попытками диверсий" со стороны РФ.

В МИД РФ пообещали дать "болезненный ответ" на очередной враждебный шаг со стороны Польши.