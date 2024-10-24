Били и кололи ножом: в Надыме осудили садистов, зверски убивших двух мужчин

Трое жителей Надыма признаны судом виновными в убийстве двоих мужчин с особой жестокостью, а также в разбое, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

31 января прошлого года двое надымчан, распивавших алкоголь, пригласили в квартиру двух знакомых, к которым испытывали неприязнь. Когда гости прибыли, они начали их избивать. На следующий день в квартиру пришел третий мужчина. Он присоединился к побоям, и бил потерпевших ножом.

Садистские пытки преступники вели три дня.

Потерпевшие скончались на месте от сочетанной множественной травмы, осложнившейся развитием травматического шока.

Приговором суда виновные осуждены к лишению свободы на сроки 25 лет, 24 года и шесть месяцев и 17 лет.