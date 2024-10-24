СМИ: Замглавы Минэнерго Мочальников проходит по делу Яновского

Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников является одним из фигурантов расследования в отношении бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, Мочальников задержан, он сотрудничает со следствием. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями. Газета пишет, что прямой ущерб по делу составляет 500 млн рублей, косвенный — более 12 млрд рублей.

О задержании Яновский стало известно сегодня. Он был замминистра энергетики до 2021 года, курировал угольную, сланцевую и торфяную промышленность и международную деятельность. Яновский проработал в Минэнерго более 20 лет.

По информации издания, задержание связано с делом директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрея Моисеенкова. По версии следствия, его предприятие получило десятки миллиардов рублей, в том числе на ликвидацию Кизеловского бассейна в Пермском крае, однако часть работ выполнялась лишь "на бумаге".