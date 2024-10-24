В Екатеринбурге создадут Центр адаптации мигрантов

В Екатеринбурге должен появиться Центр адаптации мигрантов – с таким предложением выступил глава ассоциации "Уральская гильдия преподавателей русского языка как иностранного" Алексей Боталов. Власти города идею поддержали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь об этом зашла на заседании комиссии по профилактике экстремизма в уральской столице.

"Недостаточное внимание к вопросу адаптации мигрантов чревато возникновением конфликтов на национальной и конфессиональной почве. Наша цель – разработать комплексную стратегию интеграции иностранных граждан в общество. Необходимо, чтобы приехавшие в Екатеринбург учились говорить на русском языке, соблюдали законы РФ", - заявил глава города Алексей Орлов.

В ходе заседания Боталов попросил Орлова посодействовать в создании полноценного Центра адаптации мигрантов в уральской столице. Эксперт выразил уверенность, что если учреждение будет обучать на постоянной основе 5 тысяч иностранцев, то вопрос об интеграции будет удачно решен. Мэр поручил проработать вопрос создания такого центра на базе одной из екатеринбургских библиотек. Там приезжие смогли бы изучать русский язык, знакомиться с законами России, перенимать и усваивать местные традиции.

Ранее Алексей Орлов признавал, что в нескольких школах Екатеринбурга большая часть детей переселенцев плохо знает русский, поэтому педагогам приходится прикладывать особые усилия, чтобы доносить материал до этих учеников. А свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков предложил пойти еще дальше и приравнять к инвалидам детей мигрантов, приезжающих в регион.

Между тем недавний опрос показал: больше 80% свердловчан уверены, что сейчас в области слишком много мигрантов.