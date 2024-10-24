24 Октября 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: МЧС России

Число ландшафтных пожаров в Тюменской области в этом году снизилось в четыре раза

Порядка 370 ландшафтных пожаров произошло в Тюменской области в период пожароопасного сезона, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Снижение по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составило почти в четыре раза, а площадь пройденная огнем снизилась в пять раз.

Об итогах пожароопасного сезона в 2024 году в пресс-центре "Тюменской линии" рассказал заместитель директора Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин.

"Для оперативного тушения пожаров нами были предусмотрены денежные средства и законтрактован вертолет, который находился на дежурстве. Пожароопасный сезон 2024 года у нас прошел относительно спокойно. Несмотря на это региональным Правительством и Департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области проводится планомерная работа по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов", - заявил он.

С 2022 года проводится работа по доведению до нормативного состояния противопожарного водоснабжения в населенных пунктах.

В этом же году в регионе была создана противопожарная служба, в состав которой входит 87 отдельных постов общей численностью 754 человека и 113 единиц пожарной техники. Подразделения осуществляют прикрытие 356 населенных пунктов.

Запланировано приобретение пожарной техники на сумму более 78 миллионов рублей.

С 2025 года начнется развитие противопожарной службы в Тобольском районе.

В рамках профилактической работы сотрудниками противопожарной службы проведено более 7 000 подворовых обходов, проинструктировано более 11 000 человек.

Теги: ландшафтный пожар, площадь, огонь


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