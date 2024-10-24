Депутаты заксобрания поддержали проект бюджета Пермского края на ближайшие годы

Сегодня депутаты заксобрания в первом чтении поддержали проект бюджета Пермского края на 2025-2027 годы. Проект приняли фактически без обсуждений, передает корреспондент Накануне.RU.

Второе чтение состоится уже в ноябре.

Так, согласно проекту закона о бюджете, доходы на 2025 год запланированы в объеме 241,1 млрд. руб., в 2026 году – 243,7 млрд. руб., в 2027-м – 252,7 млрд. руб. Расходы на 2025 год запланированы в объёме 268,2 млрд. руб., на 2026-й – 269,5 млрд руб., на 2027-й – 271,6 млрд руб. При этом большая их часть (67%) будет направлена на финансирование социальных программ.

Одно из приоритетных направлений расходов - сфера здравоохранения. Капитально отремонтируют 54 объекта и приведут в порядок 20 больничных территорий, планируется ввод в эксплуатацию более 20 новых объектов, порядка 6 млрд рублей ежегодно будум направлять на лекарственное обеспечение. Это в два раза больше средств, чем раньше.

В сфере образования: построят еще 14 школ и 12 детских садов; возведут 23 объекта инфраструктуры для колледжей и техникумов — учебные корпуса, мастерские, общежития и спортивные комплексы. Продолжат ремонтировать действующие детские сады, школы и техникумы.

"Предусмотрели на три года более 195 млрд рублей из всех источников на соцподдержку наших жителей — семей с детьми, участников СВО, учителей, врачей, студентов, работников сельской местности. Вводим ряд новых мер поддержки. 30% бюджета направим на модернизацию системы ЖКХ, дорожное строительство, поддержку наших предприятий. Среди новых направлений софинансирования региональным бюджетом: оснащение домов культуры, обустройство причальной инфраструктуры и ликвидация объектов накопленного вреда в муниципалитетах", - прокомментировал глава региона Дмитрий Махонин.