Ущерб бизнесу Курской области от вторжения ВСУ превысил 117 миллиардов рублей

Ущерб бизнесу Курской области от вторжения ВСУ превысил 117 миллиардов рублей. Больше всего пострадал агропромышленный комплекс - 100 миллиардов, промышленность и малый бизнес потеряли 17 миллиардов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Курской области.

Читайте также: Депутат сообщил об обысках по делу об оборонительных сооружениях в Курской области

В области по поручению губернатора создали рабочую группу по поддержке пострадавших предприятий. В нее вошли руководители более 20 компаний.

"У правительства Курской области в приоритете проработать механизмы поддержки для восстановления производственных мощностей и создать условия для дальнейшего развития. При этом важно быть в прямом контакте с бизнесом. Это еще одна площадка для конструктивного прямого диалога", – сказал заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев.

На первой встрече участники рабочей группы обсудили компенсацию затрат работодателям из-за простоя, налоговые отсрочки и кадровые сложности.