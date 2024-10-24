Астраханская семья в числе победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

Астраханцы стали победителями во Всероссийском конкурсе «Семья года». Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В этом году конкурс состоялся в девятый раз и стал одним из главных мероприятий Года семьи в России. В нем приняли участие более 11 тысяч семей со всей страны. В числе победителей в номинации «Семья – хранитель традиций» – продолжатели династии селекционеров-бахчеводов Артем и Мария Соколовы из Приволжского района.

"На счету супругов около ста новых сортов арбузов, дынь и тыкв. Более 10 лет они развивают свое предприятие «Мастер семя», которое известно в России и ближнем зарубежье. А их туристический проект «Арбузная радуга» привлекает в наш регион гостей со всей страны – от Владивостока до Калининграда. Всё это Артем и Мария успешно совмещают с воспитанием детей, которых в семье трое. Соколовы – крепкая, дружная семья, достойный пример для нашего подрастающего поколения. Буду рад встретиться и лично поздравить. Горжусь нашими земляками!", - отметил губернатор Игорь Бабушкин.