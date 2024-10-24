Решетников заявил об охлаждении экономики России

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников считает, что в отечественной экономике есть признаки "охлаждения".

"В этом году наша оценка (роста ВВП РФ) – 3,9%. Несмотря на то, что мы действительно наблюдаем в конце третьего – начале четвертого кварталов по некоторым признакам все-таки охлаждение экономики, вполне естественно она реагирует на принятые решения (по ужесточению денежно-кредитной политики), эту оценку (рост в 3,9%) мы подтверждаем", - приводит "Интерфакс" слова Решетникова, сказанные во время лекции во Всероссийской академии внешней торговли.

Банк России ожидает роста ВВП РФ в 2024 г. в интервале 3,5-4%, в 2025 г. - 0,5-1,5%.