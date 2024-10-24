Не полетевший на орбиту космонавт написал письмо Путину

Претендент в космонавты Андрей Бабкин, не полетевший на орбиту, написал письмо президенту России Владимиру Путину. Он просит привлечь независимых экспертов к оценке его здоровья, пишет Lenta.ru.

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Бабкин регулярно готовился к полетам 14 лет. Они откладывались: сначала из-за того, что в космос полетела актриса Юлия Пересильд для съемок фильма "Вызов". Затем его не допустили из-за запущенного насморка.

В сентябре Бабкина уволили с летной должности. Сейчас он требует привлечь независимых экспертов для оценки его здоровья.

В президентской администрации попросили Центр подготовки космонавтов "Роскосмоса" предоставить документы для объективного и всестороннего рассмотрения обращения Бабкина.

В ответ сообщили, что 12 июля был проведен расширенный консилиум. На нем присутствовали члены ЛОР-секции Главной медицинской комиссии, а также специалисты, которые ранее лечили космонавта. Оснований для пересмотра заключения не обнаружили.