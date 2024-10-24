Бывший заместитель министра энергетики задержан в Москве

В Москве задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский, сообщает SHOT.

Предварительно, дело связано с хищениями в угольной отрасли. По данным телеграм-канала, Яновский находится в СК на допросе, у него сейчас проходят обыски. Показания против экс-чиновника дали ранее задержанные по уголовному делу, отмечает SHOT.

Яновский был замминистра энергетики до 2021 года, курировал угольную, сланцевую и торфяную промышленность и международную деятельность. Он проработал в Минэнерго более 20 лет. Последнее время Яновский занимал должность первого вице-президента Академии горных наук.

В августе сообщалось о задержании в Москве экс-замминистра энергетики РФ Петра Бобылева. Shot писал, что чиновник был задержан за нападение на курьера – он якобы кинул в голову доставщика бутылку шампанского. Пострадавший – 33-летний курьер "Ламоды" Андрей — заявил о случившемся в полицию.