Суд отправил в колонию свердловских подпольных оружейников

Свердловский областной суд вынес приговор подпольным оружейникам. Их надолго отправили в колонию.

Как сообщает антитеррористическая комиссия Свердловской области в своем Telegram-канале, оружейники-нелегалы были задержаны с поличным в марте 2022 года в результате спецоперации регионального УФСБ при попытке сбыть пистолет-пулемет VZ-26 и 20 патронов к нему. У них были изъяты автомат АК-47, ручной пулемет Дегтярева, два пистолета-пулемета VZ-26, пистолеты Walther и ПМ, два карабина "Вепрь", помповое ружье Winchester и 250 патронов различного калибра.

Как показало расследование, двое 53-летних свердловчан наладили работу подпольного цеха по изготовлению и модернизации оружия, а также его основных частей и боеприпасов. Они переделывали охолощенное оружие в боевое, после чего сбывали на территории региона.

Как пояснили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области, выявлением преступной группы оружейников и расследованием дела в отношении них занимались оперативники и следователи регионального управления ФСБ.

Суд признал обоих виновными в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов организованной группой, а также покушении на незаконный сбыт оружия. Одному из фигурантов назначено 15 лет колонии строгого режима со штрафом в 550 тысяч рублей. Его подельник получил 11 лет и 9 месяцев "строгача" со штрафом в 510 тысяч рублей.