Российских туристов избили толпой в Турции
Российских туристов избили толпой возле отеля в Турции. По некоторым данным, турки были подвыпившими, пишет SHOT.
Семейная пара и их друзья возвращались в отель, на встречу им ехал скутер. Два человека крикнули им "фак ю" и начали драку. Когда россияне решили дать отпор, внезапно появились еще 6 молодых парней.
Один из местных кинул бутылку в девушек,. Одному россиянину сломали руку. Российские туристы еле вырвались и добежали до отеля.
По словам пострадавшего, скорая и полиция приехали только через полчаса. Сейчас россияне переживают, что местные полицейские специально тянут с расследованием инцидента.
Они надеются на помощь консульства, куда уже написали обращение.