Российских туристов избили толпой в Турции

Российских туристов избили толпой возле отеля в Турции. По некоторым данным, турки были подвыпившими, пишет SHOT.

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Семейная пара и их друзья возвращались в отель, на встречу им ехал скутер. Два человека крикнули им "фак ю" и начали драку. Когда россияне решили дать отпор, внезапно появились еще 6 молодых парней.

Один из местных кинул бутылку в девушек,. Одному россиянину сломали руку. Российские туристы еле вырвались и добежали до отеля.

По словам пострадавшего, скорая и полиция приехали только через полчаса. Сейчас россияне переживают, что местные полицейские специально тянут с расследованием инцидента.

Они надеются на помощь консульства, куда уже написали обращение.