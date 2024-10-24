Опрос: екатеринбуржцы считают, что в ситуации со взятками виновны обе стороны

Большинство жителей Екатеринбурга убеждены, что ответственность за взятки несут как и получатель, так и взяткодатель. Опрос на эту тему в октябре нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно его результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, большинство опрошенных екатеринбуржцев (79%) полагают, что в ситуации со взятками виновны обе стороны – и тот, кто дает, и тот, кто берет. Еще 11% полагают, что виновным следует считать только того, кто получает взятки.

Лишь 2% обвиняют только тех, кто подкупает. При этом мужчины чаще женщин считают виновными только взяточников (14% против 8%).

Ранее другой опрос показал, что жители Екатеринбурга не согласны получать зарплату "в конверте".