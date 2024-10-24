"Атомстройкомплекс" открыл новый соседский центр в Екатеринбурге

Еще одна территория добрососедства появилась в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", застройщик открыл новый соседский центр в жилом комплексе NOVA park в микрорайоне Широкая речка на улице Кичигина. Общественное пространство меблировано и оснащено современной техникой.

По этому случаю для жителей квартала провели праздник с насыщенной развлекательной программой и подарками.

"Многофункциональное пространство становится частью философии добрососедства, создает возможности для комплексного развития будущего сообщества жителей и формирования комфортной для жизни среды. Успешный опыт реализации данного проекта в этом ЖК уже был, мы решили усовершенствовать его, сделать еще более удобным для жителей, и повторить в новой очереди комплекса. Наша идея заключается в том, чтобы соседи не только посещали различные мероприятия, но и самостоятельно организовывали активности. Здесь можно отпраздновать детский день рождения, позаниматься йогой или танцами. Также у нас есть зона коворкинга, где можно спокойно поработать в уютной обстановке", - рассказала комьюнити-менеджер компании "Атомстройкомплекс" Ирина Бочарова.

В соседском центре уже проходят занятия английским для взрослых и детей, работает воскресная школа, а по субботам встречаются и делятся друг с другом опытом мамы жилого комплекса. В ближайшее время в спортивном зале центра начнут проводить силовые тренировки: он оснащен зеркалами и местом для хранения инвентаря.

Пространство спроектировано так, что мероприятия можно проводить в двух залах одновременно – они разделены стеклянной перегородкой. Также здесь предусмотрено кухонное пространство, где можно выпить чаю или разогреть в микроволновке полноценный обед. На многофункциональной площадке организовано эффективное хранение различного оборудования, необходимого для проведения мероприятий, поэтому она максимально эстетична и безопасна для детской аудитории.

Компания "Атомстройкомплекс" первой в Екатеринбурге начала создавать соседские центры в своих жилых домах. Новый центр в NOVA park – уже шестое общественное пространство. Подобные уже функционируют в двух "атомных" проектах на Уралмаше ("Северное сияние" и "Народные кварталы"), а также на Уктусе ("Просторы"), на Автовокзале ("Нескучный сад") и в Краснолесье ("ART. Город-парк").