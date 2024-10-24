В Серове разыскивают водителя, проехавшегося по пьяному лежащему на дороге пешеходу

В Серове водитель наехал на пьяного пешехода, лежащего на проезжей части, и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП произошло минувшим вечером около 23.00 на улице Калинина, 122. Пострадавший лежал на дороге справа по ходу движения транспорта. Установлено, что водитель двигался со стороны улицы Ленина в сторону улицы Кирова. В результате наезда 42-летний мужчина со значительными серьезными травмами госпитализирован в городскую больницу города Серова.

Госавтоинспекция Серова обращается к очевидцам происшествия, а также лицам, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, с просьбой обращения в полицию по телефонам дежурной части МО МВД России "Серовский": "02", 8(34385) 9-02-20, 112. Рассказать о произошедшем можно также, обратившись по по адресу: г. Серов, ул. Гражданская, 6. (Отдел Госавтоинспекции).



Также Госавтоинспекция Серова настоятельно рекомендует водителю самостоятельно явиться для дачи объяснения по факту ДТП.

