На Дальнем Востоке проверят спектакль об обороне Петропавловска-Камчатского

В Петропавловске-Камчатском началась служебная проверка руководства Камчатского театра драмы и комедии. Причиной стала постановка, в которой рассказывают о героической обороне Петропавловского порта в 1854 г. от англо-французской эскадры.

Министерство культуры Камчатского края инициировало проверку в отношении руководства театра драмы и комедии, где состоялась премьера спектакля "Памятник "Слава"". Постановка вызвала широкий общественный резонанс. В ходе проверки была создана рабочая группа из камчатских историков, краеведов, писателей, депутатов и представителей сферы культуры.

"Постановка вызвала значительный интерес и обсуждение в профессиональном сообществе ученых, историков и краеведов. В связи с этим министерство культуры Камчатского края решило провести служебную проверку в отношении руководства театра. Мы намерены выяснить, были ли допущены ошибки в постановке спектакля", - отметила министр культуры Камчатского края Оксана Прокопенко, ее слова приводит пресс-служба краевого правительства.

Согласно анонсу спектакля на сайте драмтеатра, в постановке показывают роль Петропавловска в Крымской войне и показывают, как сложилась дальнейшая судьба мужественных защитников города. В истории нашли свое место не только именитые герои, но и рядовые защитники, а также ученые, которые спустя десятилетия по-новому смотрят на своих предков и открывают забытые страницы истории. Василий и Юлия Завойко, братья Максутовы, Константин Мровинский предстают в первую очередь живыми людьми со своими переживаниями, волнениями и проблемами, а потом уже вершителями человеческих судеб и деятелями истории. Историческая тема и психологизм спектакля позволяют адресовать его широкой зрительской аудитории.

Премьера состоялась 18 октября 2024 г.