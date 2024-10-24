Победители Международной олимпиады БРИКС смогут бесплатно учиться в вузах РФ

Победители Международной олимпиады БРИКС смогут бесплатно учиться в российских вузах. Ее концепцию сейчас разрабатывает Министерство образования, сообщает ТАСС.

В олимпиаде будут участвовать студенты бакалавриата. Победители и призеры смогут бесплатно учиться по программам магистратуры.

"В дальнейшем данная возможность будет представлена и для обучения в университетах других стран БРИКС", - сообщили в ведомстве.

Сроки проведения олимпиады, критерии отбора участников и темы представят в 2025 году.