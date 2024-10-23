23 Октября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин вручил награды лучшим аграриям Астраханской области

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с тружениками и ветеранами агропромышленного комплекса. Глава региона вручил отличившимся сотрудникам заслуженные награды.

Почетные грамоты и благодарственные письма Министерства сельского хозяйства Российской Федерации получили 19 специалистов отрасли. Главе фермерского хозяйства Ахтубинского района Валиду Чадаеву было присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России».

Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью» была награждена начальник управления сельского хозяйства администрации Камызякского района Татьяна Вдовенко. Старший научный сотрудник компании «Виридис» Камызякского района Тамара Боева и глава фермерского хозяйства Енотаевского района Саид Умхаджиев получили почетный знак губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги».

Игорь Бабушкин отметил, что сельское хозяйство является важнейшей отраслью региональной экономики. На протяжении нескольких лет Астраханская область лидирует по выращиванию овощей и производству картофеля. Активно возрождается рисоводство – на сегодняшний день собрано почти 20 тысяч тонн. Всего до конца сезона планируется намолотить 36 тысяч тонн зерна, что на треть больше, чем в прошлом году. С каждым годом растут объемы производства мяса, молока и аквакультуры.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Успешно развивается перерабатывающая промышленность. За последние 5 лет объемы переработки выращенных в регионе овощей увеличены в 7,5 раз.

«За всеми достижениями отрасли стоят огромные усилия наших тружеников. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в деле обеспечения продовольственной безопасности Астраханской области и России», – обратился к присутствующим глава региона.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В этом году на поддержку агропромышленного комплекса направлено более полутора миллиардов рублей. А общий объем инвестиций вырос в два раза по сравнению с прошлым годом и составил 10 миллиардов рублей.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Мы стараемся оперативно реагировать на запросы аграриев и продолжим оказывать вам всю необходимую поддержку», – подчеркнул губернатор.

Теги: работники сельского хозяйства, игорь бабушкин, награды, агропромышленный комплекс


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