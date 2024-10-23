Заброшенный завод на Урале превратят в модное общественное пространство

23 октября в Екатеринбурге в Историко-культурном центре развития Демидовских территорий прошла презентация проекта Культурно-образовательного кластера "Алапаевский железоделательный завод-музей". Кластер будет создан на заброшенной территории Алапаевского металлургического завода, некогда символа индустриальной мощи Урала, где сохранился единственный в России старейший промышленный объект.

По задумке создателей проекта, территория бывшего завода, занимающая 25 гектаров, превратится в место встреч, творчества, образования и обмена идеями, объединяя разные слои населения. Проект предложит новые возможности для молодёжи, вдохновит их на творчество и даст стимул оставаться в родном городе, вместо того, чтобы искать перспективы в других регионах.

Как рассказывает мэр Алапаевска Денис Толмачев, идея развивать туристический кластер на площадке Алапаевского металлургического завода появилась благодаря тому, что несмотря на свой возраст (около 320 лет), на территории предприятия в неплохом состоянии сохранился ряд исторических объектов. При этом мэр отметил, что сроки реализации проекта "не будут быстрыми".

Президент Международного Демидовского Фонда и первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель обратил внимание на важность развития Алапаевска в целом, а не только туристического сегмента.

Директор центра развития Демидовских территорий Никита Камаев указал на то, что на территории Алапаевского железоделательного завода отлично сохранилось старейшее промышленное здание – молотовый цех 1704 года постройки. Одной только этой причины достаточно, чтобы дать заводу "новую жизнь", а не оставлять его в руинах. Остальная часть завода тоже несильно пострадала за долгие годы.

По планам архитектурного бюро "Плотинка", которое спроектировало Культурно-образовательный кластер и создало его визуализацию, на территории бывшего завода предусмотрена рекреационная зона, пронизанная тематическими элементами со скульптурными группами, малыми архитектурными формами, информационными стендами. Кроме того, кластер будет включать образовательные аудитории для детей и пространства для общественных и деловых мероприятий. В основном, пространство будет направлено на притяжение молодежи и подростков. Архитекторы отметили, что самое главное – это сохранить наследие завода. Поэтому его стены и основные конструкции останутся "родные" – менять их не станут.

По словам Никиты Камаева, проект пока работает в основном за счет частных пожертвований. Сейчас идет сбор суммы на создание полноценного проекта стратегического развития территории завода – собрать необходимо 4,8 млн рублей. Следующим шагом будут строительные работы.