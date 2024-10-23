23 Октября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Заброшенный завод на Урале превратят в модное общественное пространство

23 октября в Екатеринбурге в Историко-культурном центре развития Демидовских территорий прошла презентация проекта Культурно-образовательного кластера "Алапаевский железоделательный завод-музей". Кластер будет создан на заброшенной территории Алапаевского металлургического завода, некогда символа индустриальной мощи Урала, где сохранился единственный в России старейший промышленный объект.

По задумке создателей проекта, территория бывшего завода, занимающая 25 гектаров, превратится в место встреч, творчества, образования и обмена идеями, объединяя разные слои населения. Проект предложит новые возможности для молодёжи, вдохновит их на творчество и даст стимул оставаться в родном городе, вместо того, чтобы искать перспективы в других регионах.

Визуализация культурно-образовательного кластера "Алапаевский железоделательный завод музей"(2024)|Фото: Накануне.RU

Как рассказывает мэр Алапаевска Денис Толмачев, идея развивать туристический кластер на площадке Алапаевского металлургического завода появилась благодаря тому, что несмотря на свой возраст (около 320 лет), на территории предприятия в неплохом состоянии сохранился ряд исторических объектов. При этом мэр отметил, что сроки реализации проекта "не будут быстрыми".

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Президент Международного Демидовского Фонда и первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель обратил внимание на важность развития Алапаевска в целом, а не только туристического сегмента.

Евгений Старков, Денис Толмачев, Эдуард Россель на презентации культурно-образовательного кластера "Алапаевский железоделательный завод музей"(2024)|Фото: Накануне.RU

Директор центра развития Демидовских территорий Никита Камаев указал на то, что на территории Алапаевского железоделательного завода отлично сохранилось старейшее промышленное здание – молотовый цех 1704 года постройки. Одной только этой причины достаточно, чтобы дать заводу "новую жизнь", а не оставлять его в руинах. Остальная часть завода тоже несильно пострадала за долгие годы.

Визуализация культурно-образовательного кластера "Алапаевский железоделательный завод музей"(2024)|Фото: Накануне.RU

По планам архитектурного бюро "Плотинка", которое спроектировало Культурно-образовательный кластер и создало его визуализацию, на территории бывшего завода предусмотрена рекреационная зона, пронизанная тематическими элементами со скульптурными группами, малыми архитектурными формами, информационными стендами. Кроме того, кластер будет включать образовательные аудитории для детей и пространства для общественных и деловых мероприятий. В основном, пространство будет направлено на притяжение молодежи и подростков. Архитекторы отметили, что самое главное – это сохранить наследие завода. Поэтому его стены и основные конструкции останутся "родные" – менять их не станут.

Визуализация культурно-образовательного кластера "Алапаевский железоделательный завод музей"(2024)|Фото: Накануне.RU

По словам Никиты Камаева, проект пока работает в основном за счет частных пожертвований. Сейчас идет сбор суммы на создание полноценного проекта стратегического развития территории завода – собрать необходимо 4,8 млн рублей. Следующим шагом будут строительные работы.

Теги: завод, кластер, общественное пространство, проект


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