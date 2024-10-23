Депутат Альшевских озаботился строительством ЖК на месте будущих станций метро в Екатеринбурге

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских заподозрил власти Екатеринбурга в намерении отказаться от развития второй ветки метро. На эту мысль его натолкнула действующая застройка возле перекрестка Московская - Шаумяна, где, согласно Генплану до 2045 года, должен появиться вход на новую станцию.

"Мы ждем, чтобы мэрия рано или поздно приступила к строительству новых веток метро. Но пока что чиновники лишь поставили в Генплане точки, где видят новые станции. И то вперед. Будем беречь участки как зеницу ока. Один из них находится на пересечении Московской – Шаумяна. Как раз по соседству "растут" высотки "Брусники". На всякий случай поинтересовался у администрации, не залез ли застройщик на гипотетический вход в подземку", – написал в своих социальных сетях депутат.

В администрации Екатеринбурга ему поспешили ответить, что "Брусника" не перешла границы.

"Указанный земельный участок расположен вне границы зоны с особыми условиями использования территории метрополитена", – сказано в документе за подписью замглавы города Рустама Галямова.

Ранее бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заявлял, что без федеральной поддержки развивать местное метро будет весьма проблематично. Позднее глава министерства транспорта Свердловской области Александр Толкачев сообщил о намерении привлечь средства из федерального бюджета для строительства второй ветки.