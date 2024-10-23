Дело бывшего мэра Салавата ушло в суд

В Башкирии вскоре в суде начнется рассмотрение дела бывшего главы Салавата. Ему вменяют превышение полномочий.

Следователи полагают, что в 2020 г. мэр в обход конкурентных процедур заключил с ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" заведомо невыгодное концессионное соглашение. Речь в нем шла о передаче на предложенных Обществом условиях прав владения и пользования системами электросетевого хозяйства города, что были в хозяйственном ведении МУП "Электрические сети" Салавата. Градоначальник точно знал об экономической нецелесообразности и неэффективности данного соглашения.

Имущество фактически незаконно изъято из хозяйственного ведения муниципалитета. Вскоре материалы поступят в суд, сообщает башкирское республиканское управление СКР.