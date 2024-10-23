Свердловский облсуд отменил приговор участникам ОПГ, похитившим топливо на миллионы рублей

Свердловский областной суд отменил приговор по делу о крупном хищении топлива. Теперь "уголовку" будут рассматривать заново.

Напомним, в 2022 году уральцы в составе организованной преступной группы похищали нефтепродукты из принадлежащих коммерческому предприятию вагонов-цистерн. Они сливали топливо с помощью прорезиненных шлангов в оборудованные в автомобилях емкости. В результате предприятию был причинен ущерб на сумму более 2,8 млн рублей.

В июле нынешнего года Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил 15 участникам ОПГ от 3 до 7 лет колонии общего режима. Еще одному соучастнику было назначено 480 часов обязательных работ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, решение обжаловали как сами фигуранты, так и их защитники. По итогам рассмотрения апелляций приговор был отменен. Уголовное дело направлено в Чкаловский райсуд на новое рассмотрение, но уже иным составом суда.

Ранее в полиции рассказывали подробности этой истории.