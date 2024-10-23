От грабежа до убийства. В Кировграде осудили местную жительницу, зарезавшую арендодателя

Жительницу п. Левиха Кировградского г.о. отправили в колонию за убийство своего арендодателя. Подробнее об этой истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла в ночь на 31 января 2024 года в одной из квартир в поселке, где осужденная 1985 г.р. проживала со своим сожителем. Собственник жилья 1980 г.р. впустил пару пожить в одну из комнат незадолго до своего убийства - осенью 2023 года. Во время застолья женщина повздорила со своим возлюбленным и нанесла ему удар ножом в живот. Когда хозяин квартиры попытался остановить осужденную и выхватить нож, та нанесла ранения и ему, от чего мужчина скончался на месте происшествия от острой кровопотери.

Свердловчанка сама позвонила в экстренные службы и рассказала о трупе, однако о том, кто именно совершил убийство предпочла промолчать. Чтобы отвести от себя подозрения, она выбросила нож в окно и предприняла другие попытки скрыть следы преступления. Однако прибывшие на место следователи сразу же установили подозреваемого, после чего женщине было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Вину подсудимая признала. Приговором суда осужденной по совокупности преступлений назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, это не первое преступление в биографии осужденной, но первое убийство.

"Эта криминальная история стала еще одним подтверждением известной истины, что чрезмерное потребление алкоголя очень часто приводит к печальным последствиям, в том числе летальным. Женщина, которой было предъявлено обвинение, не новичок в нарушении законодательства. Она имеет судимости за причастность в 2006 году к грабежу и к вовлечению несовершеннолетнего в преступную деятельность, а также в 2019 году - к преступлению, связанному с причинением тяжкого вреда здоровью. Не менее богатый криминальный опыт и у ее кавалера, чудом оставшегося в живых после этой вечеринки. Он привлекался к ответственности за причастность к убийству, грабежу, вымогательству и хищению чужого имущества. А вот погибший собственник жилища был, наоборот, чист с точки зрения закона, как детская слеза, судимостей не имел. Орудие преступления (в качестве которого выступил обычный кухонный нож) было изъято", - отметил полковник Горелых.