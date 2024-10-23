В США захотели изучить грунт с обратной стороны Луны

NASA ведет переговоры с представителями Китая о том, чтобы ученые из США могли изучить образцы грунта с обратной стороны Луны.

Такой грунт был впервые в истории собран китайской автоматической космической станцией "Чанъэ-6". Всего на Землю привезли 1 кг 935 г образцов грунта с обратной стороны Луны.

Китайские ученые пригласили иностранных специалистов поучаствовать в их исследовании, публично упомянув при этом закон США, который ограничивает сотрудничество NASA с Китаем, приводит ТАСС данные Reuters.