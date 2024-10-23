На кинофестивале "Медный цветок" в Верхней Пышме покажут 89 работ из 19 стран

В ноябре в Верхней Пышме стартует VI международный молодежный кинофестиваль "Медный цветок". Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, отборочный комитет просмотрел более 750 фильмов из 59 стран мира.

В результате в программу вошли 89 работ из 19 стран. Режиссеры возрастом до 25 лет будут бороться за награды фестиваля, главная из которых – "Медный цветок" – дендрит, "выращенный" из кристаллов меди в цехе электролиза АО "Уралэлектромедь" по специальной технологии и установленный на платформу с отделкой из брызг черновой меди и уральских самоцветов.

Фестивальные показы "Медного цветка" пройдут с 15 по 23 ноября на нескольких площадках в Верхней Пышме и в Доме кино в Екатеринбурге. Церемония награждения состоится 23 ноября в ДК "Металлург" в Верхней Пышме.

Всю неделю в рамках кинофестиваля для самых юных зрителей будут организованы мастер-классы по анимации и технике речи. Ребята постарше познакомятся с профессиями мира кино, попробуют себя в качестве настоящего оператора фильма и узнают про документальное кино от режиссеров и операторов.

Справка

Международный кинофестиваль "Медный цветок" проводится при поддержке фонда "Достойным лучшее". Показы и интерактивные мероприятия в рамках фестиваля – бесплатные. Посмотреть расписание и зарегистрироваться на них можно будет в начале ноября в приложении "Медный цветок" и через одноименную группу кинофестиваля ВКонтакте.

Основатель и идеолог проекта – кинорежиссер и педагог по киноискусству Мантавиа Марвах. Помимо фестиваля он создал в Верхней Пышме киноклуб для школьников с обсуждением на английском языке. После фестиваля все желающие смогут записаться на ближайшие встречи клуба.