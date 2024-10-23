Беспрецедентно: сайт МИД РФ не работает уже несколько часов из-за DDOS-атаки

Ресурсы Министерства иностранных дел России подверглись масштабной DDoS-атаке. Как рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, специалисты уже работают над их восстановлением, сообщают "Известия".

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"Атаку на сайт МИД РФ вели из-за рубежа, это кибернападение стало беспрецедентным по масштабу", - сказала Захарова.

Из-за атаки брифинг официального представителя МИД РФ был сегодня перенесен на несколько часов.

Захарова отметила, что атака может быть связана с проходящим в эти дни в Казани саммитом БРИКС, в котором участвуют почти 40 представителей разных государств.

Роскомнадзор отмечает, что за первую половину 2024 года число DDoS-атак на российские компании увеличилось до 335 тысяч - на 16 % больше, чем за весь прошлый год.