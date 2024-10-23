Трех российских подростков обвинили в попытке поджечь бомбардировщики в Иркутской области

Трое подростков хотели поджечь два бомбардировщика в Иркутской области на закрытом военном аэродроме. Теперь их обвиняют в теракте, сообщает Baza.

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Подростков задержали 18 сентября. По версии следствия, парни хотели попасть на военный аэродром в Усольском районе и поджечь два самолёта ТУ-22М. Старшему из них – 17 лет, младшему – 15.

Подростки находятся в СИЗО. По статье о теракте им грозит до 20 лет лишения свободы.

По информации издания, брат одного из задержанных весной 2024 года ушёл на специальную военную операцию.