На Кавказе бывшему чиновнику вменили махинации с землей

В Кабардино-Балкарии бывший заместитель главы администрации села Второй Лескен может отправиться в колонию. Ему вменяют махинации с землей.

Следователи полагают, что преступление совершено в марте 2015 г. Чиновник подписал заведомо подложные выписки из похозяйственной книги о наличии у его супруги участка площадью 4 тыс. 681 кв. м, а у дочери и брата – по 2 тыс. "квадратов" каждый.

На основании подложных документов незаконно оформлено право собственности. Местный бюджет пострадал от этого на 952 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление СКР по Кабардино-Балкарии.