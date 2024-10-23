В Прикамье задержали производителей контрафактного алкоголя

В Прикамье УФСБ задержало жителей Краснокамска - производителей контрафактного алкоголя.

По информации пресс-службы ведомства, всего из незаконного оборота изъято 4,3 тыс. литров этилового спирта, а также оборудование для производства алкоголя. Поставки этилового спирта велись из Москвы.

На основании переданных УФСБ материалов, следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.