Володин призвал экстрадировать Чубайса в Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса.

По его словам, если исследовать заявления прошлых лет относительно того, чтобы отдать электроэнергетику в руки частникам, то было обещано наращивание мощности, но по факту этого не произошло.

"Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор", - приводит ТАСС слова спикера Госдумы.

"Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте", - добавил Володин.

В прошлом году в Госдуме предложили проверить работу Анатолия Чубайса в РАО "ЕЭС России" и на возможный вывод капитала из страны. Сообщалось, что соответствующие запросы депутат ГД Султан Хамзаев направит в ФСБ и Следственный комитет России.

В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин, комментируя отъезд из страны Анатолия Чубайса, заявил, что в "Роснано" образовалась "большая финансовая дыра" ,а сам он "удрал". При этом намекнул, что уголовное преследование в связи с гигантскими убытками компании Чубайсу пока не грозит.