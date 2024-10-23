Песков: Членство в НАТО не является препятствием для вхождения в БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС.

"С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС каких-то возражений здесь нет", - сказал представитель Кремля телеканалу НТВ. Так он ответил на вопрос о том, может ли Турция стать членом объединения.

Песков добавил, что препятствием для вступления в БРИКС не будет и нахождение в ЕС. По его словам, это условия, которые очень любят ставить в НАТО, в ЕС - "или с ЕС, или с Россией", "или в БРИКС, или в НАТО". "А в БРИКС никто так не говорит, и это делает организацию еще более привлекательной", - сказал представитель Кремля.

Как заявил президент РФ Владимир Путин на заседании объединения в узком составе, финансовое взаимодействие и расширение БРИКС будут в числе ключевых вопросов нынешнего саммита организации, проходящего в Казани. По его словам, с БРИКС хотят взаимодействовать 30 новых государств.

В нынешнем саммите БРИКС принимают участие 32 страны, 24 государства представляют их лидеры.

Последний саммит на уровне глав входящих в него государств прошел в Йоханнесбурге в августе 2023 года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. Завершает внутренние процедуры вступления и пятая страна – Саудовская Аравия.