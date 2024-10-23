"Не приехавший" на саммит БРИКС президент Бразилии жестче всех прошелся по западной системе

Пока самым "антизападным" на БРИКС было выступление президента Бразилии Луиса Лулы да Силвы, хотя он и не смог лично приехать из-за травмы и участвовал по видеосвязи, и это решение широко обсуждалось скептиками.

Между тем, ни выступление Си Цзиньпина, ни выступление Норендры Моди, ни выступление Владимира Путина на расширенном заседании организации не содержали столь резких выпадов в адрес Запада и столь конкретных пожеланий, тогда как от Путина западные СМИ ждали чуть ли не предложений по "разрушению долларовой системы".

Вот тезисы из выступления президента БРИКС:

БРИКС – большая часть населения Земли, 30% ВВП – и это план Маршалла, но наоборот, когда развивающиеся экономики поддерживают развитый мир. Инициатива создания БРИКС разрывает эту логику.



Пора создать финансовую систему, которая уменьшит затраты на обслуживание [сделок, финансовых операций]. Банк развития БРИКС рассматривает проекты на 100 млрд долларов. Он создавался взамен банков, которые не исполняли свои намерения. Банк развития БРИКС направлен на те проекты, которые нужны организации.



Нужны альтернативные денежные отношения между странами БРИКС, хотя стороны не говорят о замене внутренних денег, но страны БРИКС должны создать собственную финансовую систему – "нельзя больше ждать, необходимо решать".

В завершение он выразил опасение, что в мире идут два крупных военных конфликта (Россия/Украина и Израиль/Палестина), которые "могут охватить весь мир".

Саммит БРИКС будет проходит в Казани с 22 по 24 октября. Последний саммит на уровне глав государств прошел в Йоханнесбурге в августе прошлого года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.