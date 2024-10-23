"Не приехавший" на саммит БРИКС президент Бразилии жестче всех прошелся по западной системе
Пока самым "антизападным" на БРИКС было выступление президента Бразилии Луиса Лулы да Силвы, хотя он и не смог лично приехать из-за травмы и участвовал по видеосвязи, и это решение широко обсуждалось скептиками.
Между тем, ни выступление Си Цзиньпина, ни выступление Норендры Моди, ни выступление Владимира Путина на расширенном заседании организации не содержали столь резких выпадов в адрес Запада и столь конкретных пожеланий, тогда как от Путина западные СМИ ждали чуть ли не предложений по "разрушению долларовой системы".
Вот тезисы из выступления президента БРИКС:
- БРИКС – большая часть населения Земли, 30% ВВП – и это план Маршалла, но наоборот, когда развивающиеся экономики поддерживают развитый мир. Инициатива создания БРИКС разрывает эту логику.
- Пора создать финансовую систему, которая уменьшит затраты на обслуживание [сделок, финансовых операций]. Банк развития БРИКС рассматривает проекты на 100 млрд долларов. Он создавался взамен банков, которые не исполняли свои намерения. Банк развития БРИКС направлен на те проекты, которые нужны организации.
- Нужны альтернативные денежные отношения между странами БРИКС, хотя стороны не говорят о замене внутренних денег, но страны БРИКС должны создать собственную финансовую систему – "нельзя больше ждать, необходимо решать".
В завершение он выразил опасение, что в мире идут два крупных военных конфликта (Россия/Украина и Израиль/Палестина), которые "могут охватить весь мир".
Саммит БРИКС будет проходит в Казани с 22 по 24 октября. Последний саммит на уровне глав государств прошел в Йоханнесбурге в августе прошлого года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.