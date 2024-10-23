23 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Хуснуллин "спросит" с Грефа за ужесточение условий выдачи семейной ипотеки

Вице-премьер Марат Хуснуллин решил переговорить с главой Сбербанка Германом Грефом из-за трансформаций условий предоставления семейной ипотеки. Причиной стали жалобы, что в условиях ограниченных лимитов на льготные ипотечные кредиты банки, в том числе и Сбер, "фактически, начали торговать ипотекой".
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"Это точно не согласованное решение. Дайте конкретные факты, я сегодня позвоню Герману Оскаровичу", - цитирует РИА Новости Хуснуллина.

Ранее крупнейшие банки перестали выдавать семейную ипотеку без субсидирования ставки застройщиком. Кредитные организации начали выдвигать обязательные условия по внесению фиксированного платежа за сохранение низкого процента по льготным кредитам. Как следствие, все дополнительные расходы девелоперы закладывают в стоимость квадратного метра, повышая конечную стоимость жилья.

К таким мерам уже стал прибегать, к примеру, ВТБ. Участники рынка объясняют подобные меры большим спросом на семейную ипотеку и сниженным интересом к рыночным продуктам из-за неподъемных ставок. Все это позволяет банкам диктовать свои условия, создавая дополнительную нагрузку на заемщиков.

Выдача семейной ипотеки забуксовала уже в самом начале осени. Тогда у основных игроков закончились лимиты, выделенные оператором льготных программ кредитования — корпорацией ДОМ.РФ. О приостановке выдачи "семейки" заявил и Сбербанк, на чью долю приходится две трети таких договоров, но недавно кабмин дофинансировал лимиты для этого банка.

Теги: Марат Хуснуллин, семейная ипотека, кредит


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