Сотрудницу ГУФСИН из Красноуральска оштрафовали на 1,3 миллиона за подработку косметологом

Суд взыскал с сотрудницы Красноуральского филиала ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по Свердловской области" свыше 1,3 млн рублей, заработанных ею при работе косметологом. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что сотрудница ГУФСИН с 2020 по май 2023 года занималась предпринимательской деятельностью, что запрещено законодательством. Женщина оказывала косметологические услуги гражданам и успела заработать свыше 1,3 млн рублей. При этом, свердловчанка ни разу не сообщала о дополнительном заработке в справках о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своего супруга и несовершеннолетних детей.

По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление с требованием взыскать в доход государства средства, законность происхождения которых ею не была подтверждена. Суд удовлетворил требования и взыскал в доход государства свыше 1,3 млн рублей.

По результатам рассмотрения представления прокурора указанная сотрудница была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде объявления ей неполного служебного соответствия.