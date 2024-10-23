Хуснуллин заявил, что при высокой инфляции стимулировать ипотеку не будут

Ипотеку за счет господдержки развивать не будут, пока инфляция не охладится, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Пока инфляция не охладится, ипотека развиваться, дополнительными мерами стимулироваться со стороны государства пока не будет", - приводит его слова РИА Новости.

Хуснуллин отметил, что инфляция в строительстве выше, чем в целом по стране. По словам вице-премьера, как только инфляция пойдет на спад, правительству направят предложения о дополнительных мерах по поддержке ипотеки. "Возможно, это будет улучшение ситуации по льготной", - добавил он.

13 сентября Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых. При этом регулятор не исключал дополнительного повышения на фоне показателей по инфляции. После повышения ставки проценты по рыночной ипотеке выросли до 21-22%. Изменился и сам подход к выдаче ипотеки. 1 июля закончился срок действия ипотечной программы с государственной поддержкой на жилье в новостройках по ставке 8%, а также ужесточились условия семейной ипотеки под 6%.

Ранее опрос показал, что ипотеку на условиях рынка готовы взять только 2% россиян. Еще 6% опрошенных рассматривают возможность оформить льготную ипотеку.