23 Октября 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Путин: С БРИКС хотят взаимодействовать 30 новых государств 

Финансовое взаимодействие и расширение БРИКС будут в числе ключевых вопросов нынешнего саммита организации, проходящего в Казани. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании объединения в узком составе.

Он отметил, что планируется обсудить выполнение двух важных решений предыдущего саммита в Йоханнесбурге: укрепление финансового взаимодействия и дальнейшее расширение организации.

"Игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. В той или иной форме такое стремление выразили более 30 государств. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС", – заявил Владимир Путин.

Он отметил, что формирование многополярного порядка – процесс необратимый.

В нынешнем саммите БРИКС принимают участие 32 страны, 24 государства представляют их лидеры. И буквально час назад прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш, чей визит вызвал возмущение Украины. В офисе генсека на это заявили, что его участие важно для ООН, поскольку страны БРИКС представляют половину населения мира.

Последний саммит на уровне глав входящих в него государств прошел в Йоханнесбурге в августе 2023 года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. Завершает внутренние процедуры вступления и пятая страна – Саудовская Аравия.

Теги: Путин, БРИКС


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