В пермском лицее распылили перцовый баллончик. Детей эвакуировали

В Перми в лицее №10 эвакуировали учащихся, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил в соцсетях один из учеников, кто-то распылил в здании перцовый баллончик. Сейчас школу проветривают.

Отметим, что сегодня в 10.48 поступило сообщение о готовящемся нападении на Полазненскую школу №3. До проведения эвакуации сотрудники и учащиеся школы забаррикадировались в учебных классах. Информация о вооруженном мужчине оказалась ложной. Также поступил анонимный звонок о минировании школы №1 в Полазне. Информация также не подтвердилась.

Правоохранители проводят проверку.