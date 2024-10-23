Тревога в школах Пермского края оказалась ложной. Детей отпустили домой

Все сообщения об угрозах в школах Пермского края оказались ложными. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Добрянского городского округа.

"Сегодня, 23 октября, в 10.48 поступило сообщение о готовящемся нападении на Полазненскую школу №3. До проведения эвакуации сотрудники и учащиеся школы забаррикадировались в учебных классах. Информация о вооруженном мужчине оказалась ложной. Также поступил анонимный звонок о минировании школы №1 в Полазне. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку достоверности сообщений", - говорится в сообщении.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что информация о минировании также является ложной. Правоохранительные органы продолжают проверки.

На сегодняшний день занятия в школах завершены. Уполномоченными органами власти приняты необходимые меры по обеспечению безопасности граждан.

Напомним, сегодня в Полазне сообщили о минировании школы, а также о готовящемся нападении на другую школу. Дети забаррикадировались в классах.