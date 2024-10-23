Святые мощи преподобной Евфросинии Полоцкой прилетели в Екатеринбург

Компания "Уральские авиалинии" доставила в Екатеринбург ковчег с частицами мощей преподобной Евфросинии Полоцкой. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Святую реликвию доставили сегодня ночью рейсом U6-173 из Санкт-Петербурга. Встречали ковчег священники Екатеринбургской епархии, которые совершили молебен прямо в аэропорту "Кольцово".

До 28 декабря святыня будет пребывать в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре. С 11.00 до 17.00 перед ковчегом будут совершаться особые молебны, а прикоснуться к мощам можно будет с 05.00 ежедневно.

Евфросиния Полоцкая – одна из самых почитаемых белорусских святых, основоположница женского монашества. Жила в XII веке. В 2024 году будет отмечаться 920-летие со дня её рождения.