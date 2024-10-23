СМИ: Беспилотник "Хезболлы" попал в окно спальни дома Нетаньяху

Дрон ливанской шиитской группировки "Хезболла" ударил по окну спальни в резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, попадание беспилотника "было прямым".

В момент атаки самого политика и его супруги Сары в доме не оказалось. Отмечается, что ущерб в целом причинен незначительный, это может быть связано с тем, что окна в резиденции Нетаньяху были бронированные.

Всего с территории Ливана 19 октября были запущены три дрона. Армия Израиля сообщала, что два других беспилотника были перехвачены, передает ТАСС.

Напомним, 27 сентября в результате израильского удара по Бейруту был убит генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла. Он руководил "Хезболлой" 32 года подряд. По данным израильских СМИ, на бункер, где находился лидер организации, сбросили бомбы общим весом 83 тонны.

Сухопутную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана Израиль проводит с 1 октября. "Хезболла" также ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы Израиля.