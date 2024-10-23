Жительница Екатеринбурга, не рожая, тянула с государства материнские выплаты

Жительницу Екатеринбурга поймали на мошенничестве при получении материнских выплат. Оказалось, что женщина никогда не рожала и не усыновляла детей, однако умудрилась получать пособие как многодетная мать.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, екатеринбурженка 1980 г.р. предоставила в госучреждения документы с ложными сведениями о рождении ребенка. Благодаря им женщина претендовала на выплату единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячного пособия на ребенка, единовременного пособия женщинам, родившим третьего и последующих детей, ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей. При этом мошенница и вовсе никогда не являлась матерью.

После завершения расследования дело передали в суд, который признал лжемать виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в крупном размере). Установлено, что всего она получила выплат на сумму свыше 389 тыс. рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде 1 года лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 53.1 УПК РФ назначенное наказание заменено на принудительные работы на тот же срок с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Помимо этого, суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав с осужденной сумму материального ущерба в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.