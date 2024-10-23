В Telegram появился новый вид мошенничества

В Telegram появилась новая схема мошенничества. Она связана с сообщениями, которые приходят от "пользователя" "Советы по безопасности". Согласно рассылке злоумышленников, они якобы получили несколько сообщений о мошенничестве с аккаунтом цели и эту активность подтвердили их "системы".

"Ваш аккаунт скоро будет ограничен. Пожалуйста, немедленно войдите в наш системный центр, чтобы подтвердить свою учетную запись, в противном случае мы заблокируем вашу учетную запись", - пишется в сообщении без указания, кто такие "мы".

Старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Куликова предполагает: если человек перейдет по указанной ссылке, вероятно, он попадет на фейковую страницу авторизации.

"[Он] вводит на ней номер телефона, пароль и код подтверждения от аккаунта в мессенджере. В результате его данные уходят злоумышленникам", - цитирует ТАСС Куликову.