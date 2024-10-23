Захарова прокомментировала угрозу МИД Польши выслать посла России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о министре иностранных дел Польши Радославе Сикорском. Заявление она сделала после его слов о возможной высылке российского посла, пишут "Известия".

"Больше глава МИД Польши ничего и не умеет", - сказала она.

Ранее глава МИД Польши Сикорский допустил высылку российского посла Сергея Андреева. Он подчеркнул, что "до этого еще не дошло", но Варшава рассматривает такую возможность, "если диверсионные акты будут продолжаться".

Также стало известно, что в Польше хотят закрыть консульство России в Познани. По словам Сикорского, работники генконсульства будут признаны нежелательными лицами на территории страны. Такой шаг министр объяснил "попытками диверсий" со стороны РФ.

"На очередной враждебный шаг со стороны Польши Москва даст болезненный ответ", — сказала Мария Захарова.