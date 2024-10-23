Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине для итоговой декларации

Согласован общий подход стран БРИКС к ситуации на Украине, который будет отражен в итоговой декларации саммита в Казани, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений", - сказал он в эфире "Первого канала".

Помощник президента уточнил, что согласована общая позиция членов объединения.

Саммит БРИКС, который уже называют смотром сил антизападной коалиции, 22 октября начал работу в Казани. В нем принимают участие 32 страны, 24 государства будут представлять их лидеры. Также приедут генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек ШОС Чжан Мин, генеральные секретари СНГ, ЕАЭС, Союзного государства и президент Нового банка развития Дилма Руссефф.

В первый день саммита БРИКС состоялась двусторонняя встреча президента РФ и премьер-министр Индии. Нарендра Моди заявил, что конфликт между РФ и Украиной должен решаться мирным путем, и Дели готов содействовать мирному разрешению.