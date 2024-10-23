23 Октября 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

На пожаре в общежитии в уральском городе погибли два человека

В уральском городе Качканар произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются силовики.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось минувшей ночью на улице 4-й Микрорайон. Огонь охватил 100 квадратных метров на первом этаже двухэтажного жилого дома. В течение часа пожарные справились с возгоранием, а в ходе проливки и разборки сгоревших конструкций обнаружили тела мужчины и женщины.

По данным пожарных дознавателей, наиболее вероятная причина инцидента – неосторожное обращение погибших с огнем. Как уже установили в МЧС, жилье не было оснащено пожарными извещателями.

Последствия пожара в двухэтажном общежитии в Качканаре(2024)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, возгорание произошло в двухэтажном деревянном общежитии. Предварительно установлено, что очаг пожара располагался в общем коридоре. Тело мужчины было обнаружено в комнате №1, тело женщины – в коридоре. При осмотре признаков насильственной смерти не установлено.

"По имеющейся информации, мужчина и женщина, погибшие в результате данного инцидента, проживая в комнате №1, злоупотребляли спиртным и складировали мусор возле входа в свое жилое помещение", - отметили в СК.

Последствия пожара в двухэтажном общежитии в Качканаре(2024)|Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

Последствия пожара в двухэтажном общежитии в Качканаре(2024)|Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, сообщение о возгорании в общежитии в дежурную часть полиции Качканара поступило от оператора ЕДДС в 01:05.

"Предварительная причина смерти людей – отравление продуктами горения. Сотрудники полиции отрабатывают различные версии пожара, в том числе нарушение правил пожарной безопасности и короткое замыкание электропроводки. Скончавшейся мужчина проживал в этой комнате. Личности погибших сыщиками установлены: это гражданин Семенов 1979 года рождения и его знакомая по имени Надежда. Более точные сведения о ней сейчас выясняются", - отметил полковник Горелых.

Для определения точной причины возгорания и причин смерти людей будут проведены судебные экспертизы. Следователем СКР опрашиваются жильцы общежития, истребована характеризующая документация в отношении погибших.

Теги: общежитие, пожар, Качканар


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